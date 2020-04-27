Покупатель предотвратил ограбление магазина в Подмосковье

Фото: Depositphotos

Сотрудники полиции задержали двух мужчин 25 и 37 лет, подозреваемых в совершении разбойного нападения на магазин.

Как сообщает портал "МВД Медиа", злоумышленники ночью в масках ворвались в продуктовый и, угрожая продавцу ножом, забрали из кассы 12 тысяч рублей.

Затем они открыли подсобное помещение. В этот момент в супермаркет зашел покупатель. Увидев людей в масках, он вышел и вернулся с пневматическим пистолетом.

Мужчина попытался задержать нападавших. Одному из них удалось сбежать, а другого он не выпустил из магазина до приезда сотрудников полиции.

Позже при проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан второй грабитель. Возбуждено уголовное дело.

Трое неизвестных в медицинских масках ранее связали сотрудника Минобороны и его супругу, а затем ограбили их коттедж в ТиНАО.