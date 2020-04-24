В Подмосковье задержали подозреваемых в разбое

Фото: mvdmedia.ru
Полиция в Подмосковье задержала двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на гражданина одной из республик Северной Африки.
Как сообщает портал "МВД Медиа", инцидент произошел в Наро-Фоминском городском округе. Злоумышленники возле одного из ресторанов, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, похитили у 34-летнего потерпевшего 450 тысяч рублей.
После этого нападавшие отвезли мужчину в частный дом в Апрелевку, где требовали перевести им на счет все денежные средства, однако банк заблокировал перевод. Затем они похитили банковскую карту и отпустили мужчину.
При этом преступники советовали не обращаться в полицию, угрожая физической расправой. В результате оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала подозреваемых. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о разбое.
Ранее в столице задержали двух мужчин в возрасте 20 и 31 года по подозрению в нападении ради наживы на прохожих.