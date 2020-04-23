В Подмосковье мужчина разбил трубой мониторы банкоматов

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Полиция в Краснознаменске задержала мужчину, громившего банкоматы в магазинах, передает "МВД Медиа".

Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Инциденты произошли на улицах Гагарина и Шлыкова.

Полицейские установили и задержали подозреваемого 42-летнего местного жителя, изучив записи видеокамер.

В квартире мужчины обнаружили металлическую трубу, которую он использовал при нападениях.

Ранее в Подольске задержали мужчину, который пытался погасить пламя на мемориале Вечного огня.