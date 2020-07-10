Неизвестный украл маникюрный набор из аптеки в центре Москвы

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Неизвестный украл маникюрный набор из аптеки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Материальный ущерб составил свыше 7 тысяч рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Сообщается, что в полицию поступило заявление о пропаже вещи. Известно, что сотрудница аптеки вышла из зала на некоторое время.

Вернувшись, она увидела молодого человека, который быстро покидал здание аптеки. Проверив целостность товаров, она обнаружила пропажу маникюрного набора.

Ранее со склада на востоке Москвы были украдены пуховики и куртки на сумму в 6,7 миллиона рублей. По версии следствия, неизвестный отжал заднюю стенку помещения и совершил кражу товара. Возбуждено уголовное дело.