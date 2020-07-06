Куртки и пуховики на 6,7 млн рублей украли со склада на востоке столицы

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Куртки и пуховики на 6,7 миллиона рублей украли со склада, который расположен на востоке столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

"Поступило заявление от директора фирмы о краже по адресу улица Советская, дом 80, строение 1. Установлено, что неизвестный, отжав заднюю стенку складского помещения по указанному адресу, совершил кражу товара – куртки и пуховики, принадлежащие фирме", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники полиции возбудили уголовное о краже в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли со столичного склада инструменты на сумму более одного миллиона рублей. В отдел полиции поступило заявление от 43-летнего директора строительной фирмы о краже инструментов со склада на Береговом проезде. В ходе следственных мероприятий были задержаны два 28-летних приезжих.

