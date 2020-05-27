В столице задержан подозреваемый в краже 11 наград фронтовика у его внучки

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Фото: depositphotos/blinow61
В Москве полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже 11 наград фронтовика у его внучки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России Владимира Васенина.
По его словам, женщина сообщила, что из ее шкафа пропали 11 орденов и медалей, которые остались у нее от дедушки-фронтовика.
"В дальнейшем сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 28-летний знакомый потерпевшей", – сказал Васенин.
Было установлено, что подозреваемый помогал заявительнице с ремонтом в квартире. Пока хозяйки не было дома, он украл ордена и медали времен ВОВ и скрылся. Часть похищенного он успел продать, остальное изъяли полицейские.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанный находится под подпиской о невыезде.
В прошлом году четверо мужчин проникли в квартиру и напали на пенсионера 1925 года рождения. Злоумышленники избили его, украли деньги и другие ценности, в том числе ордена и медали, на общую сумму не менее миллиона рублей. Через несколько дней после разбойного нападения ветеран скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы.
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