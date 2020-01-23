В Петербурге вор сломал ногу при попытке украсть картину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге мужчина сломал ногу при попытке украсть картину с выставки. Инцидент произошел на "Вернисаже свободных художников" на Невском проспекте, сообщает РЕН ТВ.



Злоумышленник оттолкнул автора картины "Золотая осень", схватил полотно со стенда и попытался скрыться, однако не удержался на ногах и упал.

Мужчину задержали. После оказания медицинской помощи его отвезли в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что свыше половины похищенных в России культурных ценностей за 2019 год составляют иконы. На декабрь похищенными числятся более 77 тысяч таких предметов.

Далее по объему похищенных ценностей числятся монеты и денежные знаки. За прошедший год их украли свыше 11 тысяч. Также часто похищают медали, ордена и старинные и редкие книги.