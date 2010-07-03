Две картины за 30 млн рублей похитили у московских коллекционеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждено по факту похищения двух картин в Москве. Работы оцениваются почти в 30 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Следствие полагает, что неизвестный мужчина взял картины на реализацию. Сейчас устанавливается его личность.

По данным СМИ, речь идет о картинах "Натюрморт с цветами" и "На прогулке 1916".

Ранее в Екатеринбурге организаторы выставки живописи заклеили стикерами изображения обнаженных тел. Якобы по просьбе родителей, которые привели на выставку детей.