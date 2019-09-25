Похититель картины Куинджи получил тюремный срок

25 сентября Замоскворецкий суд вынес приговор Денису Чуприкову – похитителю картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в январе этого года. Рассказываем, как произошла кража в Третьяковке в стиле "стариков-разбойников" и какое наказание назначил суд.



Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Не старик, но разбойник

27 января в районе 18 часов на ретроспективе Архипа Куинджи, которая проходила в Инженерном корпусе Третьяковской галереи и била рекорды посещаемости, "просто одетый парень, похожий на работника музея" снял со стены картину и спокойно вышел из зала. И посетители, и смотрители даже не удивились этому, лишь спустя несколько минут подняли шум, заодно обнаружив раму от картины за колонной.

Выбор грабителя пал на небольшой пейзаж в синих тонах "Ай-Петри. Крым", написанный Куинджи на закате жизни, в 1890-е годы, на бумаге, дублированной на холст. Картина приехала на выставку из Русского музея. Кстати, туда она попала не сразу – после смерти Куинджи основанное им "Общество художников" планировало передать работу в музей его родного города Мариуполя. Но на дворе был 1914 год, шла Первая мировая, потом революции, и "Ай-Петри" так никуда и не уехала. По оценкам искусствоведов, стоимость работы составляет около 200 тысяч долларов, или 20 миллионов рублей.



Фото: ТАСС/Евгений Алексеев

На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова в поселке Заречье Московской области. Он показал место, где находилась картина. Мужчину арестовали и направили на экспертизу к психиатрам. Позднее специалисты признали Чуприкова вменяемым. Вину в похищении он признал, но отрицал порчу картины, объяснив мотив преступления желанием "привлечь к себе внимание своим поступком". Мужчина пояснил, что услышал о проведении выставки по радио и сразу направился в галерею.





Денис Чуприков обвиняемый У меня появилась идея привлечь внимание, иначе говоря, "хайпануть".

В министерстве культуры РФ тогда официально заявили, что работа получила незначительные повреждения "в виде потертостей", появившихся при транспортировке картины. Позднее злоумышленник оплатил стоимость реставрации, которую оценили в 13 тысяч рублей. В сентябре этого года ее отправили на реставрацию. Специалистам предстоит восстановить поврежденные участки красочного слоя и переложить картину на новый холст.

"Хайпанул" – и в колонию

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В июне дело Чуприкова передали в Замоскворецкий районный суд столицы "для рассмотрения по существу", а в июле мужчине продлили арест еще на полгода.

Суд также допросил хранительницу Третьяковки Кристину Липовскую. По ее словам, на выставке всегда было много людей, но около этой картины Куинджи они никогда не толпились. Второй свидетельницей стала девушка из очереди на выставку. Она объяснила, что похититель быстро вышел из музея с картиной в руках, сел в машину и уехал.

На следующем заседании 33-летний Денис Чуприков извинился за свои действия.





Денис Чуприков обвиняемый Хочу принести извинения Третьяковской галерее и министерству культуры РФ за свой поступок.

Однако прокурор гособвинения запросила для обвиняемого четыре года колонии строгого режима. Также она попросила суд учесть смягчающие обстоятельства, но напомнила, что преступление относится к особо тяжким и подразумевает наказание до 15 лет лишения свободы.

25 сентября Замоскворецкий суд признал виновным Дениса Чуприкова в краже картины и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.