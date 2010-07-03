Обвиняемый в краже картины Куинджи раскаялся в содеянном

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Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки в Третьяковской галерее Денис Чуприков заявил, что раскаивается в содеянном, сообщает РИА Новости.

"Свою вину осознал, в содеянном раскаиваюсь", – заявил Чуприков на заседании Таганского суда Москвы. Он отметил, что "собственноручно написал чистосердечное признание".

27 января посетитель Третьяковки открыто похитил полотно из выставочного зала. На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова по подозрению в совершении преступления. Мужчина сам показал место, где находилась картина.

Чуприкова арестовали на два месяца и направили на экспертизу к психиатрам. После инцидента смотрителя музея уволили. Минкультуры поручило создать спецподразделение, которое займется вопросами комплексной безопасности культурных учреждений.

Объясняя свой поступок, Чуприков заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".