Похитителя картины Куинджи приговорили к 3 годам колонии

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Замоскворецкий суд приговорил к 3 годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, признанного виновным в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

"Признать Дениса Чуприкова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – огласила приговор судья Елена Аверченко.

Гособвинение попросило приговорить к четырем годам колонии строгого режима. Обосновывая данный срок, суд попросили учесть ряд смягчающих обстоятельств: наличие у Чуприкова годовалой дочки, декретный отпуск жены, серьезную болезнь мамы и его собственную инвалидность второй группы. Однако прокурор отметил, что преступление относится к особо тяжким и наказание по нему предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Представители министерства культуры РФ и Третьяковской галереи позицию прокурора поддержали. По их мнению, суровость наказания будет являться залогом того, что в дальнейшем подобные преступления против произведений искусства не повторятся.

Зачитывая приговор, судья Елена Аверченко сообщила, что своими действиями Чуприков нанес ущерб репутации Третьяковской галереи и причинил материальный ущерб в размере 19 миллионов 141 тысячи рублей.

Обвиняемый признал вину и возместил стоимость восстановительных работ картины в размере 13 тысяч рублей.

Чуприков объяснил свои действия желанием привлечь к себе внимание. О проведении выставки он услышал по радио и сразу же направился в галерею. Узнав, что его разыскивают, он собрался вернуть картину, "но по каким-то причинам решил сделать это утром".

Обвиняемый в хищении картины Куинджи объяснил причины своего поступка

По оценкам экспертов, сейчас картина стоит 19 миллионов 941 тысячу рублей. Полотно обладает высокой культурно-исторической ценностью, включено в государственный каталог и является собственностью РФ.

О похищении картины стало известно вечером 27 января. На следующее утро подозреваемого задержали в квартире его матери в Подмосковье. Мужчине предъявили обвинение по статье "Хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность, повлекшее их порчу".

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Чуприков вменяем. Ранее адвокат Светлана Горбунова сообщала, что ее подзащитный не признал вину только в порче картины, в хищении Чуприков свою вину отрицать не стал.

Выставка Архипа Куинджи прошла в Третьяковке с 6 октября по 17 февраля. В экспозицию вошло около 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний России, Азербайджана и Белоруссии и одной частной коллекции.