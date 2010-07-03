Прокурор запросил 4 года колонии для похитителя картины Куинджи

16:52
16:52
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Гособвинение попросило суд приговорить Дениса Чуприкова, обвиняемого в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, к четырем годам колонии строгого режима, сообщает Агентство "Москва".
Прокурор попросила суд учесть смягчающие обстоятельства, но напомнила, что преступление относится к особо тяжким и подразумевает наказание до 15 лет лишения свободы. Суд огласит приговор 25 сентября в 14:30.
В ходе допроса обвиняемый назвал мотив совершения преступления. По его словам, таким образом он хотел привлечь внимание, "иначе говоря, "хайпануть". Чуприков пояснил, что услышал о проведении выставки по радио и сразу направился в галерею.
Свою вину он полностью признал. "Когда я услышал, что меня разыскивают, то собрался вернуть картину, но по каким-то причинам решил сделать это утром", – подчеркнул он.
Дело рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. По словам гособвинителя, Чуприков не страдает никакими психическими заболеваниями и полностью осознавал характер своих действий в момент преступления. Он не состоит на учете в наркодиспансере или психоневрологическом диспансере.
27 января посетитель выставки в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открыто похитил картину. На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова в поселке Заречье Московской области. Он показал место, где находилась картина.
Мужчину арестовали и направили на экспертизу к психиатрам.
В Минкульте заявили, что работа получила незначительные повреждения "в виде потертостей", появившихся "при варварской транспортировке картины". Позднее злоумышленник оплатил стоимость реставрации, которую оценили в 13 тысяч рублей.
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