Поврежденную картину Куинджи отправили на реставрацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которое было повреждено при похищении с выставки в Москве, отправлено на реставрацию.

"Программа реставрации уже принята, реставраторы определены, картина ушла на реставрацию. Там не такая большая работа, не такие большие утраты, единственное, будет дополнительно передублировка", – цитирует ТАСС главного хранителя Русского музея Ольгу Бабину.

По ее словам, специалистам предстоит восстановить поврежденные участки красочного слоя и переложить картину на новый холст.

"Мы не спешим. Она не в таком состоянии, когда ее нужно спасать", – резюмировала Бабина.

27 января посетитель выставки в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открыто похитил картину. На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова, который показал место, где находилась картина.

Мужчину арестовали и направили на экспертизу к психиатрам. Объясняя свой поступок, Чуприков заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".

В Минкульте РФ официально заявили, что работа получила незначительные повреждения "в виде потертостей", появившихся "при варварской транспортировке картины". Позднее злоумышленник оплатил стоимость реставрации, которую оценили в 13 тысяч рублей.

Картину "Ай-Петри. Крым" (размер 39 x 53 см) Куинджи создавал в период с 1898 по 1908 год. Полотно является образцом пейзажа с изображением гор, приписана к коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. По оценкам искусствоведов, стоимость работы составляет около 200 тысяч долларов.

