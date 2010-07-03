Поврежденную картину Куинджи отправили на реставрацию

17:37
17:37
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которое было повреждено при похищении с выставки в Москве, отправлено на реставрацию.
"Программа реставрации уже принята, реставраторы определены, картина ушла на реставрацию. Там не такая большая работа, не такие большие утраты, единственное, будет дополнительно передублировка", – цитирует ТАСС главного хранителя Русского музея Ольгу Бабину.
По ее словам, специалистам предстоит восстановить поврежденные участки красочного слоя и переложить картину на новый холст.
"Мы не спешим. Она не в таком состоянии, когда ее нужно спасать", – резюмировала Бабина.
27 января посетитель выставки в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открыто похитил картину. На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова, который показал место, где находилась картина.
Мужчину арестовали и направили на экспертизу к психиатрам. Объясняя свой поступок, Чуприков заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".
В Минкульте РФ официально заявили, что работа получила незначительные повреждения "в виде потертостей", появившихся "при варварской транспортировке картины". Позднее злоумышленник оплатил стоимость реставрации, которую оценили в 13 тысяч рублей.
Картину "Ай-Петри. Крым" (размер 39 x 53 см) Куинджи создавал в период с 1898 по 1908 год. Полотно является образцом пейзажа с изображением гор, приписана к коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. По оценкам искусствоведов, стоимость работы составляет около 200 тысяч долларов.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: