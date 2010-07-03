Суд признал Чуприкова виновным в краже картины Куинджи

15:16
15:16
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Замоскворецкий суд Москвы признал Дениса Чуприкова виновным в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
"Суд пришел к выводу, что Чуприков виновен в инкриминируемом ему деянии", – объявила судья Елена Аверченко.
Наказание осужденному будет оглашено в заключительной части приговора.
24 сентября прокурор попросила суд приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима. Она просила принять во внимание смягчающие обстоятельства, но напомнила, что преступление относится к особо тяжким и подразумевает до 15 лет лишения свободы.
Обвиняемый, объясняя причину своего поступка, заявил, что хотел просто "хайпануть". Он добавил, что услышал о выставке по радио и сразу направился в галерею. Свою вину признал. "Когда я услышал, что меня разыскивают, то собрался вернуть картину, но по каким-то причинам решил сделать это утром", – сказал Чуприков.
Прокурор ранее заявила, что обвиняемый не страдает психическими заболеваниями и полностью осознавал свои действия в тот момент. Он не состоит на учете в нарко- или психоневрологическом диспансере.
27 января Денис Чуприков открыто унес картину с выставки в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. На следующее утро полицейские задержали его в поселке Заречье Московской области. Он показал место, где находилась картина. Мужчину арестовали и направили к психиатрам.
Искусствоведческая судебная экспертиза оценила стоимость картины Куинджи почти в 20 миллионов рублей. В министерстве культуры сообщили, что полотно получило незначительные повреждения (потертости), которые появились из-за "варварской транспортировки". Злоумышленник оплатил стоимость реставрации (13 тысяч рублей).
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