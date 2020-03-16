Неизвестные украли картины на миллионы фунтов из галереи в Оксфорде

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Неизвестные в Оксфорде похитили три картины XVI и XVII веков стоимостью в несколько миллионов фунтов, сообщает "Мир 24".

Из картинной галереи Крайстчерча украли полотна "Солдат верхом на лошади" Антониса Ван Дейка (1616), "Скалистое побережье" Сальватора Розы (конец 1640-х) и "Пьющий мальчик" Аннибале Карраччи (1580). Правоохранительные органы начали расследование, картины разыскивают.

В январе стало известно, что из галереи в Стокгольме украли свыше десяти бронзовых скульптур работы Сальвадора Дали. Общая стоимость похищенного – порядка 3–4 миллионов крон (примерно 300–400 тысяч евро).

В прошлом году в Париже похитили граффити британского стрит-художника Бэнкси. Это была вторая по счету кража произведения Бэнкси в 2019-м.

Граффити было нанесено на обратной стороне крупного щита, указывающего направление к подземной автостоянке Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. Грабители вырезали кусок металла с рисунком и унесли его.

Из церкви Святой Марии Магдалины в Италии похитили копию картины голландского художника Питера Брейгеля – младшего "Распятие". Правоохранители знали о готовящемся преступлении и заменили оригинал копией.