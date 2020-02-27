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Происшествия

11:48

Дело возбудили после заявления актрисы Натальи Швец о краже зеркал с Porsche

происшествия

Фото: кадр из фильма "Челночницы”, режиссер Юлия Краснова

Столичная полиция расследует дело о краже зеркал с машины, которой пользуется актриса Наталья Швец. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что, по словам актрисы, на Малой Грузинской улице неизвестные 15 февраля украли зеркала с автомобиля Porsche Panamera. Общий материальный ущерб составил 60 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности преступника.

Актриса Наталья Швец является выпускницей Щукинского училища, лауреатом театральной премии "Чайка" и премии "Триумф". Она более известна по ролям в сериалах "Каменская", "На краю", "Погоня за ангелом", "Челночницы" и другим картинам.

В начале февраля в Москве у коммерческого директора фирмы похитили иномарку стоимостью 6,8 миллионов рублей. Сигнал спутниковой поисковой системы, установленной в Lexus LX570, сработал в Тверской области. По данному факту возбудили уголовное дело о краже.

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