Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Дали

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Свыше десяти бронзовых скульптур работы Сальвадора Дали украли из галереи в Стокгольме, сообщает Dagens Nyheter.

Сообщается, что неизвестные люди проникли в здание галереи и похитили 10 или 12 работ мастера. Обнаружили факт грабежа в 4 утра.

"Общая стоимость похищенного составляет порядка 3–4 миллионов крон (примерно 300–400 тысяч евро)", – рассказал владелец галереи Couleur Педер Энстрем. Сотрудники полиции уже начали расследование.

Ранее стало известно, что на открывшейся в московском "Манеже" выставке картин Сальвадора Дали представлено более 180 работ мастера. На экспозицию было продано более 35 тысяч онлайн-билетов, из которых 10 тысяч реализовано в первый день работы экспозиции.

Кроме того, организаторам московской выставки пришлось продлить рабочее время из-за большого наплыва посетителей.