Выставка картин Сальвадора Дали открылась в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" открылась в "Манеже", сообщает портал мэра и правительства Москвы. На ней представят более 180 произведений.

Изначально речь шла о 70 экспонатах, но благодаря переговорам их число удалось увеличить. Экспозиция охватывает юношеские импрессионистические пейзажи 1910-х годов и последние абстрактные холсты 1980-х годов. Она включает такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля".

Вся коллекция не могла перемещаться одним видом транспорта одномоментно, так что ее разбивали на три партии. Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" и другие редкие полотна. Работы предоставили музей "Гала – Сальвадор Дали", национальный музей "Центр искусств королевы Софии" и европейские коллекционеры.

Мероприятие организовано культурно-историческим фондом "Связь времен" и музеем Фаберже в Санкт-Петербурге в партнерстве с департаментом культуры Москвы. Они продолжают серию выставок известных художников XX века. Первой из них стала ретроспектива "Viva la vida. Фрида Кало и Диего Дивера".

Нынешняя же выставка продлится до 25 марта. На ней также запланирован конкурс на лучший костюм в стиле художника. Лидеров обещали премировать.