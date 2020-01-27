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Общество

12:04

На выставке Дали в Москве пройдет конкурс на лучший костюм в стиле художника

город общество культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На выставке Сальвадора Дали, которая откроется 28 января в московском "Манеже", пройдет конкурс на лучший костюм в стиле художника. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Связь времен" Владимир Воронченко.

"У нас будет конкурс костюмов. Я думаю, придет очень много людей в костюмах и образах Сальвадора Дали и Галы. У нас будет жюри, будут специальные дни для проведения конкурса. Будем пытаться понять, кто же лучший, и премируем за лучшие образы", – сказал Воронченко.

Он добавил, что вопроса о продлении работы выставки нет, так как сразу после ее окончания 25 марта в "Манеже" запланированы другие мероприятия.

Основу экспозиции составят работы из собраний фонда "Гала – Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Также будут показаны работы из частных европейских коллекций.

На выставке будут представлены произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х годов и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов.

Крупнейшую в России выставку произведений Сальвадора Дали организуют сразу несколько структур – Музей Фаберже, культурно-исторический фонд "Связь времен" и фонд "Гала-Сальвадор Дали". В составе экспозиции представят 180 оригинальных работ мастера.

В октябре одну из гравюр Дали похитили из галереи в Сан-Франциско. Для ограбления неизвестному мужчине потребовалось порядка полминуты. За это время злоумышленник вытащил работу из специального мольберта в витрине.

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