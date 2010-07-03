Портрет писателя Эренбурга работы Матисса выставят на торги

Эскиз портрета писателя Ильи Эренбурга работы французского художника Анри Матисса, созданный в 1946 году, выставят на торги в Москве, говорится на сайте "Литфонда".

Уточняется, что эскиз станет одним из топ-лотов декабрьского аукциона "Послевоенное и современное искусство".

Сведения об этом эскизе имеются в книге "Люди, годы, жизнь" Эренбурга. Он писал: "За три сеанса он сделал, если память мне не изменяет, около пятнадцати рисунков, два подарил мне и под лицом красивого юноши, чуть улыбаясь, надписал: "По Эренбургу". Меня поразила точность линии – рука не колебалась".

На аукционе также будут выставлены и работы других известных российских и зарубежных художников от Сальвадора Дали и Фернана Леже до Айдан Салаховой и Гора Чахала.

Анри Матисс – французский художник, лидер течения фовистов, пытавшихся в своем искусстве передавать эмоции посредством ярких цветов и экспрессивных форм. Был не только художником, но и скульптором. Среди наиболее известных его работ – "Танец", "Красные рыбы" и "Мастерская художника".

Работы Матисса высоко оцениваются на арт-рынке. В июне 2018 года портрет Мэри Хатчинсон, нарисованный древесным углем, был продан на торгах аукционного дома Sotheby's за три миллиона фунтов (около 3,9 миллиона евро).

