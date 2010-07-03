В Лондоне попытались украсть две картины Рембрандта

Злоумышленники попытались похитить два полотна Рембрандта из старейшей художественной галереи Англии – Далиджской, сообщает Evening Standart.

Сигнализация сработала 13 ноября в 23:30 по местному времени. Преступников задержать не удалось, во время погони один из них распылил неизвестное вещество в лицо полицейскому. Обе картины были найдены в разных местах галереи.

Сейчас картины находятся под круглосуточной охраной.

На выставке "Свет Рембрандта" в Далиджской галереи представлено 35 работ голландского художника.

Рембрандт (Рембрандт Харменс ван Рейн, 1606 – 1669 годы) – голландский художник, гравер, мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. Наследие художника – это 350 картин, более 100 рисунков и около 300 офортов, выполненных в разных жанрах – от психологического портрета до драматических библейских и евангельских сцен, от иронических уличных сценок до лирических сельских пейзажей.

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил гравюру художника Сальвадора Дали из галереи в Сан-Франциско. Кража заняла всего полминуты. Вора запечатлели камеры наблюдения на улице. На них видно, как мужчина заходит в частную галерею, где проводится выставка гравюр Дали, и не торопясь выходит уже с гравюрой. Экспонат размером 50 на 65 сантиметров был укреплен на специальном мольберте в витрине. По каким-то причинам на нем не оказалось замка.

