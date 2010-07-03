За реставрацией картины "Ночной дозор" можно будет наблюдать онлайн

В амстердамском Рейксмузеуме (Rijksmuseum), одном из крупнейших художественных музеев мира, готовятся к реставрации картины "Ночной дозор" (1642 год) Рембрандта.
С 9 июля и в течение десяти месяцев мастера будут работать над полотном размером 3,8 метра на 4,5 метра в специальной стеклянной камере. За это время надо будет восстановить каждый слой полотна и решить, как правильнее закрепить результат. В первую очередь, специалисты составят цифровой снимок картины в высоком разрешении, что само по себе должно занять около 70 дней.
За работой реставраторов можно будет следить как в здании музея, так и онлайн, в прямой трансляции, сообщает The Guardian.
Выделенный специально для этого полотна зал ежегодно посещают более двух миллионов человек. В последний раз "Ночной дозор" реставрировали в 1975 году после того, как картину повредил бросившийся на нее человек с ножом. Но в последнее время специалисты музея стали замечать, что полотно несколько выцвело.
Групповой портрет "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга", известный под названием "Ночной дозор", Рембрандт написал в 1642 году по заказу Стрелкового общества – отряда гражданского ополчения.
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