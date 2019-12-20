Власти Москвы рассчитывают на высокую посещаемость выставки работ Дали

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Власти Москвы допускают значительную востребованность выставки работ Сальвадора Дали "Магическое искусство", которая откроется в столичном "Манеже" с 28 января по 25 марта 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Предстоящая выставка покажет крупнейшую экспозицию работ прославленного мастера. Как заявил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, организаторы рассчитывают на повторение истории с выставкой мексиканских авторов.

"У нас самая посещаемая выставка была Фриды Кало и Диего Риверы – на 400 тысяч посетителей, и мы планируем повторить наш успех. Но вопрос не в рекордах, это не конвейер. Эти цифры нас радуют тем, что это внимание людей к серьезному искусству", – заявил глава ведомства.

По мнению чиновника, выставка Дали крайне важна для Москвы – по сути, горожане могут познакомиться с работами мирового мастера, не выезжая за пределы страны. При этом "каждый находит в этом мастере что-то свое, вызывающее сопереживание", подчеркнул Кибовский.

Крупнейшую в России выставку произведений Сальвадора Дали организуют сразу несколько структур – Музей Фаберже, культурно-исторический фонд "Связь времен" и фонд "Гала-Сальвадор Дали". В составе экспозиции представят 180 оригинальных работ мастера.

В октябре одну из гравюр Дали похитили из галереи в Сан-Франциско. Для ограбления неизвестному мужчине потребовалось порядка полминуты. За это время злоумышленник вытащил работу из специального мольберта в витрине.

