Выставка Дали в Манеже собрала огромную очередь еще до открытия

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Выставка Сальвадора Дали, открывшаяся во вторник, 28 января, в Манеже, собрала огромную очередь до открытия, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов проекта.

Собеседница агентства уточнила, что перед официальным открытием в онлайн-режиме было куплено 25 тысяч билетов.

На выставке "Сальвадор Дали. Магическое искусство" представлено более 180 произведений мастера. Среди них живопись, рисунки, акварели и гравюры.

Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941).

Также посетители могут увидеть такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля" и другие.

Выставка продлится до 25 марта. На ней также запланирован конкурс на лучший костюм в стиле художника. Лидеров обещали премировать.