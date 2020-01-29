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Общество

13:13

Более 35 тыс онлайн-билетов уже продали на выставку Сальвадора Дали

культура город технологии общество

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Более 35 тысяч онлайн-билетов уже продано на выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство". Из этого числа около 10 тысяч было продано в первый день работы экспозиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организаторов выставки – Музея Фаберже и Культурно-исторического фонда "Связь времен".

"Онлайн-билеты на выставку начали продавать примерно за месяц, до открытия было продано около 25 тысяч билетов, а в первый день работы выставки продали еще 10 тысяч билетов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что очереди на выставку собираются уже за час до открытия, а к вечеру растягиваются на всю площадь.

"Хотели бы обратить внимание, что посетители с билетами, купленными онлайн, не стоят в очереди в кассу. Поэтому советуем приобретать билеты заранее на сайте выставки", – сказали в пресс-службе.

На выставке "Сальвадор Дали. Магическое искусство" представлено более 180 произведений мастера. Среди них живопись, рисунки, акварели и гравюры.

Впервые в Россию приехала картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941). Также посетители могут увидеть такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля" и другие.

Выставка продлится до 25 марта. На ней также запланирован конкурс на лучший костюм в стиле художника. Лидеров обещали премировать.

В "Манеже" открывается самая масштабная в России выставка Сальвадора Дали

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