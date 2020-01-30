Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11:11

Часы работы выставки Дали продлят в субботу

культура город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выставка картин испанского художника Сальвадора Дали, которая проходит в московском "Манеже", 1 февраля продлит часы работы до 22.00. Организаторы экспозиции объяснили такое решение большим наплывом посетителей, сообщает РИА Новости.

"В связи с большим количеством желающих посетить выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" было принято решение продлить работу ЦВЗ "Манеж" до 22:00 в субботу, 1 февраля", – рассказал один из представителей организаторов выставки.

На выставке "Сальвадор Дали. Магическое искусство" представлено свыше 180 произведений художника. Посетить экспозицию можно будет до 25 марта.

Ранее сообщалось, что на выставку было продано более 35 тысяч онлайн-билетов, из которых 10 тысяч было реализовано в первый день работы экспозиции. Кроме того, 28 января еще до открытия выставки у здания "Манежа" собралась огромная очередь.

Посетителей выставки Дали научат рисовать в манере художника

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика