Часы работы выставки Дали продлят в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выставка картин испанского художника Сальвадора Дали, которая проходит в московском "Манеже", 1 февраля продлит часы работы до 22.00. Организаторы экспозиции объяснили такое решение большим наплывом посетителей, сообщает РИА Новости.

"В связи с большим количеством желающих посетить выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" было принято решение продлить работу ЦВЗ "Манеж" до 22:00 в субботу, 1 февраля", – рассказал один из представителей организаторов выставки.

На выставке "Сальвадор Дали. Магическое искусство" представлено свыше 180 произведений художника. Посетить экспозицию можно будет до 25 марта.

Ранее сообщалось, что на выставку было продано более 35 тысяч онлайн-билетов, из которых 10 тысяч было реализовано в первый день работы экспозиции. Кроме того, 28 января еще до открытия выставки у здания "Манежа" собралась огромная очередь.