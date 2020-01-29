Автор логотипов для "Чупа Чупса" и "Евровидения": Сальвадор Дали, каким вы его не знали

В Москве открылась выставка работ Сальвадора Дали, и перед Манежем уже выстраиваются очереди желающих насладиться творчеством знаменитого сюрреалиста. Не будем перечислять все 180 работ, выставленных на экспозиции, но расскажем о малоизвестной стороне гения, его сотрудничестве с русским балетом и съемках в рекламе средства от похмелья.



Фото: AP

На выставке "Сальвадор Дали. Магическое искусство" представлено 180 работ знаменитого испанского живописца. Основу экспозиции составляют произведения из собраний фонда "Гала – Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Есть и уникальные экземпляры из частных европейских коллекций.

Многие знают Дали как великого художника и яркого представителя сюрреализма, но мало кто знаком с другими сторонами его многогранной личности. Рекламщик, скульптор, создатель мультиков и винных этикеток – это лишь малая часть его бурной творческой деятельности. Но обо всем по порядку.

Реклама и дизайн

Видео: Youtube/dalisr1

В XX веке реклама превратилась чуть ли не в главный двигатель торговли. К тому времени уже появилась красочная полиграфия, а затем и телевидение, что серьезно помогало воздействовать на потенциального покупателя. Креативное мышление Сальвадора Дали оказалось востребованным для создания имиджа различных брендов. Так, художник участвовал в разработке креативных винных этикеток, а в 1969 году создал рекламный постер для конкурса "Евровидение". Родная для маэстро Испания заняла в том году третье место.

Испанский флаг также вдохновил Дали на создание красно-желтого логотипа еще одного известного бренда – Chupa Chups. На первом логотипе в форме ромашки красовался слоган "És rodó i dura molt, Chupa Chups", что в переводе с каталонского звучит как "Он круглый и очень долгий".

Художник всегда любил эпатировать публику и даже сам снялся в нескольких рекламных роликах. Усы Сальвадора засветились в рекламе шоколада и даже средства от похмелья Alka-Seltzer.

Театр и кино

Видео: YouTube/Nicole O'Shea

В 1945 году Дали попробовал себя в качестве художника-мультипликатора и начал сотрудничать с Уолтом Диснеем. Но на каком-то этапе производство мультика было приостановлено из-за финансовых проблем компании. Только спустя почти 60 лет мультфильм Destino с сюрреалистичными фантазиями Сальвадора вышел в свет. На большом экране вы можете увидеть его в Манеже.

Творчество испанского художника проявилось в создании фильмов "Андалузский пес" (1929 год) совместно с режиссером Луисом Бонюэлем, его стилистическим продолжением "Золотой век" (1930 год) и других. Лента "Золотой век" заняла 110-е место в рейтинге величайших фильмов всех времен (рейтинг составлен журналом Sight&Sound в 2012 году по итогам опроса 846 ведущих мировых критиков). Фильм представляет собой набор абсурдных и совершенно не связанных между собой сцен, объединенных замыслом режиссера.

Сальвадор Дали также сотрудничал с Русским балетом Монте-Карло. Совместно с русским хореографом Леонидом Мясиным он работал над балетами "Лабиринт" на музыку Шуберта, "Вакханалия" и "Безумный Тристан" на музыку Вагнера. Дали был автором либретто и отвечал за сценографию и оформление балетов.

Книги и скульптуры

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Великолепно владея искусством кисти, Дали не менее прекрасно владел письмом и за свою жизнь успел написать немало книг. Среди наиболее известных "Моя тайная жизнь" (1942 год), "Сокрытые лица" (1944 год), "Дневник одного гения" (1963 год) и "50 магических секретов мастерства" (1948 год).

С 1969 по 1972 год Сальвадор Дали из рисунков на плоскости перешел в 3D и создал целую галерею сюрреалистических скульптур из воска. Почти все образы сошли с его живописных полотен и были в доме художника в Порт-Лигат, где Дали черпал вдохновение. В 1973 году он заключил договор с испанским коллекционером Исидоро Клотом. Приобретя фигуры, Клот изготовил по ним несколько серий отливок в бронзе. Первая осталась у коллекционера, а остальные были проданы и разошлись по миру.

