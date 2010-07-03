В Италии украли копию картины Брейгеля-младшего "Распятие"

Из церкви Святой Марии Магдалины, которая находится в итальянском городе Кастельнуово-Магра, похитили копию картины голландского художника Питера Брейгеля – младшего "Распятие". Воры разбили защитное стекло и украли полотно, сообщает "Мир 24".

Как отмечается, правоохранители знали о готовящемся преступлении и заменили оригинал картины копией.

На данный момент картина "Распятие" находится в безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов установили видеокамеры в помещении церкви, которые засняли преступление. Злоумышленников разыскивают.

27 января в Москве с выставки Архипа Куинджи похитили картину "Ай-Петри. Крым". Мужчина снял ее со стены и спокойно удалился на глазах у посетителей.

Подозреваемого задержали по горячим следам в Подмосковье. 29 января Таганский суд столицы арестовал его на два месяца. Мужчине предъявили обвинение по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

Картину нашли на стройке в Одинцовском районе, на следующий день после ареста злоумышленника ее передали музею. Директору Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор.