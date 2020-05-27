Двоих приезжих задержали за кражу инструментов со склада

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Неизвестные украли со столичного склада инструменты на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В отдел полиции поступило заявление от 43-летнего директора строительной фирмы о краже инструментов со склада на Береговом проезде. В ходе следственных мероприятий были задержаны два 28-летних приезжих.

Позднее выяснилось, что мужчины срезали навесные замки и проникли в складские помещения. Похищенные материалы они погрузили в свою машину и скрылись. Инструменты затем злоумышленники продали, а вырученные деньги потратили.

Ранее полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже трех электросамокатов с Садовой-Самотечной улицы. Материальный ущерб составил 105 тысяч рублей.