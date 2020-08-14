Воры обокрали дом в Великобритании за одну минуту

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Воры обокрали дом за одну минуту в британском городе Шеффилд, сообщает The Sun.

Молодой человек пролез в дом через верхнюю часть окна. В это время его сообщник ждал снаружи вместе со стулом.

Через минуту вошедший в дом вытащил плазменный телевизор из окна. Двое воров скрылись вместе с ним в неизвестном направлении.

Отмечается, что в графстве Южный Йоркшир, в котором расположен Шеффилд, обстановка ухудшилась во время пандемии коронавируса. Жители жаловались на постоянные вечеринки, которые завершались драками и беспорядками.

Ранее житель Великобритании сжег свою квартиру. Он хотел сделать сюрприз своей невесте, сопроводив его предложением выйти за него замуж. Он украсил комнату цветами и воздушными шарами, а также сложил зажженные свечи в фразу "Выйдешь за меня?".