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В мире

29 апреля, 21:07

Британец перенервничал из-за коронавируса и сбросил жену с балкона в Таиланде

происшествия за рубежом

Фото: youtube.com/banchang news

В Таиланде турист из Великобритании сбросил свою жену с балкона. Свой поступок он объяснил тем, что перенервничал из-за сообщений о коронавирусе.

Инцидент случился в провинции Районг на юге страны, передает Daily Mail.

46-летний мужчина рассказал, что находился в стрессовом состоянии из-за того, что не мог вернуться домой. Будучи на взводе, он поссорился с супругой, что и привело к случившемуся.

Скандал разворачивался на глазах соседей, которые, заметив неладное, вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали туриста. Сотрудники смогли допросить его лишь спустя время, когда тот пришел в себя.

Уточняется, что супруга задержанного была доставлена в госпиталь с серьезными травмами.

Ранее сообщалось о том, что зараженный COVID-19 мужчина убил пытавшуюся изолировать его жену. Соседи супругов услышали крики и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп женщины с множественными травмами.

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