Группы ОМОН и СОБР направлены на поиски преступника после стрельбы в Нижегородской области

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Сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР направлены в поселок Большеорловское Нижегородской области для поимки вооруженного преступника. Об этом сообщает ТАСС.

"Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что неизвестный расстрелял людей на остановке. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в результате действий злоумышленника скончались три человека. Еще три женщины получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы.

По неподтвержденным данным, стрельбу открыл 18-летний местный житель Даниил. Такую версию озвучили в правоохранительных органах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.