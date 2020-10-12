Названа возможная причина стрельбы в Нижегородской области

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Конфликт мужчины со своей бабушкой мог стать причиной вооруженного нападения в городе Бор Нижегородской области. Об этом заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что злоумышленник расстрелял рейсовый автобус на остановке под Нижним Новгородом. В результате происшествия погибли три человека. Еще трое были ранены, их госпитализировали. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести.

В СМИ появилась информация, согласно которой стрельбу открыл местный житель. Говорилось также, что перед совершением преступления он ранил свою пожилую родственницу и затем убил соседа.

Сейчас полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия. В правоохранительных органах призвали местных жителей соблюдать осторожность. По некоторым данным, стрелявший убежал в лес. Предполагается, что он имел при себе ружье и рюкзак.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. На место прибыла следственная группа.