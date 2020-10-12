Двое раненых при стрельбе в Нижегородской области находятся в крайне тяжелом состоянии

19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Двое пострадавших в результате стрельбы в городском округе Бор Нижегородской области находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
"Двое в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом. Врачи всеми силами борются за их жизни", – пояснил он.
Уточняется, что в Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. По словам Никитина, если возникнет необходимость, пострадавшие будут эвакуированы в областные медицинские центры с помощью авиации.
Ранее сообщалось, что злоумышленник расстрелял рейсовый автобус, находившийся на остановке. В результате происшествия погибли три человека. Еще трое были ранены, их госпитализировали.
В СМИ появилась информация, что стрельбу открыл 18-летний местный житель. Сообщалось, что перед совершением преступления он убил свою бабушку.
В настоящий момент сотрудники полиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия. В правоохранительных органах призвали местных жителей соблюдать осторожность.
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