Власти рассказали о состоянии раненных в результате стрельбы под Нижним Новгородом

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Нижегородские власти рассказали о состоянии пострадавших в результате стрельбы в поселке Большеорловском Нижегородской области.

Замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram отметил, что одна из пострадавших находится в Центральной больнице Бора. У нее зафиксированы множественные ранения брюшной полости и большая потеря крови.

По словам Мелик-Гусейнова, она находится в крайне тяжелом состоянии, ее оперируют хирурги из нескольких больниц. Другая пострадавшая имеет тяжелую степень состояния, однако оно стабильное. Сейчас ее оперируют в Больнице имени Семашко, сообщил замгубернатора.

Третий пострадавший, по словам Мелик-Гусейнова, находится в состоянии средней тяжести. Он сообщил, что у него выявлено огнестрельное ранение нижних конечностей, однако его состояние стабильно. Замгубернатора добавил, что он также находится в Больнице имени Семашко.

Он отметил, что на базе центральной клиники Бора развернули медицинский оперативный штаб. Непрерывно осуществляется сбор информации о пациентах, сообщил замгубернатора.

Инцидент произошел в понедельник, 12 октября, возле одной из остановок в поселке Большеорловское. Сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу. Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли четыре человека, в том числе бабушка стрелка.

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия. К поиску стрелка подключены группы ОМОН и СОБР.