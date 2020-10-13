Раненная бабушка стрелка в Нижегородской области успешно прооперирована – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бабушка стрелка в Нижегородской области успешно перенесла операцию.

Как сообщил источник в медицинских кругах, женщина получила ранение в брюшную полость.

"В настоящее время женщина успешно прооперирована", – подтвердил источник в интервью ТАСС.

Отмечается, что пенсионерка находится в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в понедельник, 12 октября, возле одной из остановок в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом. Уточнялось, что неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу.

СМИ сообщали, что раненная в результате стрельбы бабушка стрелка скончалась. При этом причиной вооруженного нападения мог стать конфликт мужчины со своей пожилой родственницей.

Позднее замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии раненных в результате стрельбы под Нижним Новгородом. Сообщалось, что двум женщинам сделали операции.