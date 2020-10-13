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Происшествия

07:39

Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом найден мертвым

происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Подозреваемый в убийстве трех человек под Нижним Новгородом найден мертвым. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили факт обнаружения тела стрелка. Труп нашли сотрудники полиции и Росгвардии.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", – сказали в пресс-службе.

По данным источника в правоохранительных органах, стрелок покончил с собой.

В понедельник, 12 октября, возле одной из остановок в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом молодой человек открыл стрельбу по рейсовому автобусу. В результате погибли три человека.

СМИ также сообщали, что в результате стрельбы скончалась раненная бабушка стрелка.

Позднее стало известно, что женщина выжила и перенесла операцию. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. В данный момент следственные действия продолжаются.

В Нижегородской области найден мертвым подозреваемый в стрельбе

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