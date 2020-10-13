СК возбудил дело о халатности после стрельбы в Нижегородской области

Фото: РИА Новости/Роман Владимиров

Следственный комитет РФ завел уголовное дело о халатности при выдаче разрешения на оружие после инцидента со стрельбой в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

"В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 293 УК РФ", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый получил разрешение на оружие фактически без медицинского освидетельствования.

Кроме того, следователи отметили, что подозреваемый проявлял агрессию в подростковом возрасте и публиковал посты в социальных сетях в поддержку деструктивных течений.

В СК также установили, что молодой человек наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Данная информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и местный Центр по противодействию экстремизму.

Инцидент произошел 12 октября возле одной из остановок в поселке Большеорловское. Мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу и находившимся рядом людям. В результате инцидента погибли три человека.

Еще трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что они находятся в больницах в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что они были прооперированы.

Позднее подозреваемый был найден мертвым. Труп обнаружили сотрудники полиции и Росгвардии.

Следственный комитет завел уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал изучить все версии убийства трех человек и оперативно доложить об обстоятельствах происшествия.