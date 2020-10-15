Семьям погибших при стрельбе в Нижегородской области выплатят по 200 тыс рублей

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Власти Нижегородской области окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

"Близким родственникам погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей", – заявили в пресс-службе.

Инцидент произошел 12 октября возле одной из остановок в поселке Большеорловское. Мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу и находившимся рядом людям. В результате инцидента погибли три человека.

Еще трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что они находятся в больницах в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Позднее подозреваемый был найден мертвым. Следственный комитет завел уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал изучить все версии убийства трех человек и оперативно доложить об обстоятельствах происшествия.

