Семьям погибших при стрельбе в Нижегородской области выплатят по 200 тыс рублей

16:50
Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Власти Нижегородской области окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.
"Близким родственникам погибших в результате ЧП в поселке Большеорловское будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей", – заявили в пресс-службе.
Инцидент произошел 12 октября возле одной из остановок в поселке Большеорловское. Мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу и находившимся рядом людям. В результате инцидента погибли три человека.
Еще трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что они находятся в больницах в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Позднее подозреваемый был найден мертвым. Следственный комитет завел уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал изучить все версии убийства трех человек и оперативно доложить об обстоятельствах происшествия.
Найдено тело подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области
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