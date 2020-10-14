СК выяснит, кто мог остановить устроившего стрельбу в Нижегородской области

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Следователи намерены выяснить, кто проявил халатность в деле со стрельбой в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Сразу после трагедии следователи занялись изучением личности подозреваемого. В результате они выяснили, что в феврале 2019 года педагоги школы, где учился подозреваемый, заметили негативные высказывания на странице учащегося в социальной сети. Записи, по данным СК, указывали на приверженность подозреваемого к деструктивным движениям.

"Мы тщательно исследовали указанные обстоятельства и на основании собранных сведений возбудили уголовное дело по части 3-й статьи 293 УК РФ ("Халатность"). Сейчас мы будем поднимать все инструкции и должностные обязанности – кому что вменено, кто за что отвечает, кто выполнил их или нет. На основании собранных доказательств действиям конкретных должностных лиц будет дана юридическая оценка", – сообщили в СК.

Инцидент произошел 12 октября возле одной из остановок в поселке Большеорловское. Мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу и находившимся рядом людям. В результате инцидента погибли три человека.

Еще трое пострадавших были госпитализированы. Сообщалось, что они находятся в больницах в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что они были прооперированы.

Позднее подозреваемый был найден мертвым. Труп обнаружили сотрудники полиции и Росгвардии. Следственный комитет завел уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал изучить все версии убийства трех человек и оперативно доложить об обстоятельствах происшествия.