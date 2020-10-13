СК проверит законность выдачи разрешения на оружие стрелку в Нижегородской области

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, законно ли выдали оружие подозреваемому в убийстве трех человек в Нижегородской области, сообщает пресс-служба СК.

Следователи должны также проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте и дать оценку действиям или бездействию сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов.

В понедельник, 12 октября, возле одной из остановок в поселке Большеорловское под Нижним Новгородом молодой человек открыл стрельбу по рейсовому автобусу. В результате погибли три человека.

СМИ также сообщали, что в результате стрельбы скончалась раненая бабушка стрелка.

Позднее стало известно, что женщина выжила и перенесла операцию. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. В данный момент следственные действия продолжаются.

Самого подозреваемого нашли мертвым в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района. По данным источника в правоохранительных органах, стрелок покончил с собой.