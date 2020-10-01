В Москве и Санкт-Петербурге запустили доставку безрецептурных лекарств

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Доставку безрецептурных лекарств запустили в Москве и Санкт-Петербурге. В тестовом проекте принимают участие сервисы Delivery Club и "Яндекс Go".

В Delivery Club сообщили ТАСС, что проект запущен совместно с сервисом "Все аптеки". В пресс-службе сервиса отметили, что он входит в экосистему Mail.Ru и агрегирует более 30 тысяч аптек по всей России.

Сообщается, что на первом этапе доставка безрецептурных лекарств будет доступна из сетей "Самсон Фарма", Superapteka, "Озерки" и "Доктор Столетов". Впоследствии география и охват услуги могут быть расширены за счет возможностей сервиса "Все аптеки".

В пресс-службе Delivery Club рассказали, что на ближайшее время запланировано создание условий, при которых клиенты сервиса смогут через API сайта аптечной сети делать заказы непосредственно в аптеках. Доставкой будут заниматься курьеры компании.

Отмечается, что стоимость доставки будет составлять 149 рублей. Средняя скорость выполнения заказа – 30 минут.

"Delivery Club осуществляет доставку только нерецептурных препаратов, не требующих особых условий хранения, и сопутствующих товаров – всего около 2500 товарных наименований в зависимости от каждой конкретной аптеки. Все заказы доставляются в отдельных запечатанных пакетах", – сообщили в компании.

В пресс-службе сервиса "Яндекс Go" отметили, что лекарства доставляются ими из партнерских аптек с помощью услуги "Доставка".

"Для этого покупатель на сайте аптеки должен выбрать доставку. Мы сотрудничаем с аптечными сетями не только в Москве и Санкт-Петербурге, среди наших клиентов "Вита", "Здоров.ру", "Эркафарм", "Алое", "Апрель", "Здравсити", "ПроАптека", "Фармаипекс", "Здесь Аптека", "АСНА", "Имплозия", "Социалочка", "Фармакопейка", – отметили в "Яндекс Go".

В компании сообщили, что скоро услуга доставки безрецептурных лекарств будет доступна и в приложении "Яндекс.Еда". В сервисе добавили, что в настоящий момент уже имеются договоренности с несколькими аптечными сетями.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области разрешили онлайн-продажу лекарств 21 аптеке. Сообщалось, что все они занимаются продажей медицинских товаров, которые должны работать с маркировкой лекарств.