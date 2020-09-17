Более 20 онлайн-аптекам Москвы и области разрешили продавать лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области внесли в реестр 21 онлайн-аптеку, которая может торговать лекарствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя надзорного ведомства Романа Курынина.

"С этого года разрешена дистанционная торговля. На сайте нашего органа размещен список аптек, которым было выдано разрешение на дистанционную торговлю. Всего в реестре находится 21 организация на территории Московского региона, что стало особенно актуальным в это время", – сказал Курынин.

Он подчеркнул, что все компании, которые занимаются продажей медицинских товаров, должны работать с маркировкой лекарств. Курынин напомнил, что на каждой упаковке должен быть нанесен QR-код, по которому покупатели могут в приложении определить легальность препарата. Он рекомендовал при сбое в проверке или других проблемах сообщать об этом в надзорное ведомство.

"К большому нашему сожалению, количество обращений в нашу организацию не уменьшается, и по состоянию на 1 сентября в этом году к нам обратились более шести тысяч граждан. Все обращения касались качества оказания медпомощи как частной, так и государственной, достаточно большое количество обращений касалось лекарственного обеспечения в том числе в аптеках и интернет-аптеках", – добавил Курынин.

Обязательная маркировка лекарств вступила в силу 1 июля. С этого дня наступил запрет на производство и импорт немаркированных лекарств. Кроме того, обязательной стала передача сведений об обороте маркированных лекарств в систему маркировки.

В апреле Совет Федерации одобрил закон об онлайн-продаже лекарств. Такое решение сенаторы приняли в ходе заседания верхней палаты парламента. В соответствии с законом, лекарства можно купить через интернет с доставкой на дом. Законом также разрешается дистанционная продажа лекарств по рецептам, кроме сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.

В том же месяце Владимир Путин подписал закон о штрафах за онлайн-продажу поддельных лекарств. Нарушителю могут назначить штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 150 до 600 тысяч рублей.