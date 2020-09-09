В Роспотребнадзоре объяснили новые требования к аптекам в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Роспотребнадзоре заявили, что информация в СМИ о подготовке запрета на размещение аптек в жилых домах не соответствует действительности. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщали СМИ, в Роспотребнадзоре предложили ввести новые требования, согласно которым аптеки должны организовать специальную разгрузочно-погрузочную площадку при пользовании грузовым транспортом. Таким образом, нововведение может осложнить работу аптек в жилых домах.

В ведомстве сказали, что в документе речь шла об оборудовании разгрузочной площадки с козырьком и навесом только в случае пользования грузовым транспортом.

"В соответствии с действующими в настоящее время санитарными правилами 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания, загрузка материалов, продукции для помещений общественного назначения со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, не допускается", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В организации пояснили, что загрузочные помещения можно не делать при площади встроенных общественных помещений до 150 квадратных метров.

"При разработке проекта санитарно-эпидемиологических требований к услугам, нормирующим условия размещения аптек в жилых домах, указанная норма применена в том же объеме", – сказали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что норма об оборудовании погрузочно-разгрузочной площадки относится только к крупным аптекам. Речь идет о тех, у которых значительный товарооборот и нужен грузовой транспорт.

Кроме того, в надзорном ведомстве сказали, что часто поступают обращения в связи с нарушением условий проживания в многоквартирном жилом доме. В частности, под окнами устраивают площадки для разгрузки, и это приводит к шуму, а также выхлопным газам от грузовиков.

В конце мая три столичные аптечные сети получили право на торговлю лекарствами онлайн.