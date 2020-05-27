Три столичные аптечные сети получили право на торговлю лекарствами онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Роспотребнадзор выдал первые разрешения на дистанционную реализацию лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В агентстве отметили, что онлайн-продажа препаратов доступна теперь трем крупным аптечным сетям в Москве.

"27 мая территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Разрешения выданы трем крупным аптечным сетям", – отметили в пресс-службе ведомства.

Закон об онлайн-продаже лекарств на время ЧС и эпидемий 3 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. Он также предусматривает дистанционную продажу рецептурных препаратов. Ограничение касается только сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами российские аптеки смогут получить с июня. Он отметил, что для получения разрешения аптечным организациям необходимо подать заявление в электронном виде.