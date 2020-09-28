Росздравнадзор заблокировал более 40 незаконно продающих лекарства сайтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения заблокировала 42 интернет-портала, где была выявлена незаконная торговля лекарствами. Об этом говорится на официальном сайте Росздравнадзора.

"18 сентября 2020 года вступил в силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 5527, утверждающий критерии оценки информации в сети интернет, необходимой для принятия Росздравнадзором решений по блокировке сайтов и страниц сайтов в сети интернет", – напомнили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Росздравнадзоре, в общей сложности к 24 сентября было заблокировано 42 сайта. В частности, основаниями для блокировки являлись предложения о покупке незарегистрированных препаратов для медицинского применения, а также отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность.

Помимо того, блокировали порталы за продажу дистанционным способом лекарств, отпускаемых только по рецепту. К ним относятся такие, как "Алпрозалам", "Редуксин", "Клоназепам", "Трамадол" и другие.

Ранее говорилось, что более 20 онлайн-аптекам Москвы и области разрешили продавать лекарства. Обязательная маркировка препаратов вступила в силу 1 июля.