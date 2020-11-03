Правительство упростило систему маркировки лекарств в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее систему маркировки лекарств, сообщается на сайте кабмина.

Упрощенный режим будет действовать до полной готовности всех участников отрасли. Теперь аптеки и медучреждения могут выводить препараты из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним лекарствах. При этом нет необходимости ожидания, пока система зарегистрирует сведения о приемке.

Кроме того, до 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощенные механизмы обратной приемки лекарств при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. В частности, при нем нет необходимости дожидаться подтверждения приемки препаратов от поставщиков. Помимо этого, при импорте покупатели лекарств могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения.

Сообщается, что все эти данные будут автоматически подтверждаться системой. Она будет проверять код товара и данных участника.

"Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников, так как снижает зависимость от задержек на стороне поставщиков лекарств", – отмечается в постановлении.

Также до 1 февраля 2021 года производители должны наносить коды на препараты, чтобы аптеки сканировали их на кассе. При этом все операции по движению товара внутри страны или при импорте облегчаются.

В то же время в полном объеме сохраняется обязанность по подаче сведений в систему. Однако если в течение 15 минут не был получен успешный ответ об обработке данных, то участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, говорится в документе.

"Такой режим исключает создание "пробок" и ускоряет движение препаратов. Одновременно это дает возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы для исключения сложностей при работе в будущем", – говорится в постановлении.

Уточняется, что система теперь будет достраивать цепочку движения препаратов и проводить анализ подаваемых данных. Таким образом будут обеспечены контроль безопасности и легальности лекарств.

Сообщается, что данное постановление распространяется на все действия с препаратами с 1 июля 2020 года. Изменения касаются всех лекарств, кроме тех, которые входят в категорию 12 высокозатратных нозологий.

Ранее Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию, при которой существует дефицит лекарств в регионах. Премьер-министр сообщил, что в связи с этим правительство подготовило постановление, которое будет регулировать цены на важнейшие и жизненно необходимые препараты.

