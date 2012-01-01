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Телеканал «Москва 24» / Программы / Жизнь в городе / Москва сегодня

Москва сегодня

Самая подробная информация о жизни города. То, что волнует каждого жителя здесь и сейчас. Актуальные темы, острые вопросы, мнения авторитетных экспертов и варианты решения проблем. Все это в ежедневной аналитической программе "Москва сегодня".

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