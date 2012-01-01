Москва сегодня
Самая подробная информация о жизни города. То, что волнует каждого жителя здесь и сейчас. Актуальные темы, острые вопросы, мнения авторитетных экспертов и варианты решения проблем. Все это в ежедневной аналитической программе "Москва сегодня".
Выпуски программы
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"Сортировочная": Трагедия в Бхопале
17 сентября, 23:35
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"Московский патруль": суд рассмотрел апелляцию по делу о гибели детей на Сямозере
16 июня, 21:30
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"Москва сегодня": в столице заработал велопрокат
21 апреля, 19:15
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"Москва сегодня": Собянин утвердил программу переобучения для переживающих риск увольнения
20 апреля, 19:15
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"Москва сегодня": Собянин открыл 3 реконструированные поликлиники в разных районах города
19 апреля, 19:15
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"Москва сегодня": строительство Большой кольцевой линии планируют завершить в этом году
18 апреля, 19:15
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"Москва сегодня": Собянин открыл реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1
15 апреля, 19:15
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"Москва сегодня": Собянин осмотрел заселяемые по программе реновации дома на западе Москвы
14 апреля, 19:15
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"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход работ на Северном дублере Кутузовского проспекта
13 апреля, 19:15
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"Москва сегодня": Собянин открыл новую станцию Минская Киевского направления МЖД
12 апреля, 19:20
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"Москва сегодня": власти столицы ввели меры поддержки экономики города в условиях санкций
11 апреля, 19:15
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"Москва сегодня": ВДНХ подготовила праздничную программу ко Дню защитника Отечества
22 февраля, 19:15
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"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ метро "Марьина Роща"
18 февраля, 19:15
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"Москва сегодня": жилищно-коммунальный комплекс справился с уборкой снега и гололеда
17 февраля, 19:15
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"Москва сегодня": Собянин осмотрел построенный по программе реновации дом в Гольянове
16 февраля, 19:20
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"Москва сегодня": Собянин рассказал о строительстве скоростного диаметра
15 февраля, 19:15
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"Москва сегодня": две поликлиники открыли после реконструкции в столице
14 февраля, 19:15
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"Москва сегодня": Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Торпедо"
11 февраля, 19:15
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"Москва сегодня": эксперты ООН признали столицу РФ лучшим мегаполисом мира в 2 категориях
10 февраля, 19:15
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"Москва сегодня": в столице завершат строительство 10 станций МЦД в 2022 году
09 февраля, 19:20
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"Москва сегодня": уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в столице увеличился на 15%
08 февраля, 19:15
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"Москва сегодня": предприятия столицы пригласили на практику 50 студентов
07 февраля, 19:15
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"Москва сегодня": в столице продолжается реконструкция "Лужников"
25 января, 19:30
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"Москва сегодня": столица выделила 24,5 га под строительство Рублево-Архангельской линии
24 января, 19:15
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"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о строительстве хорд
21 января, 19:15