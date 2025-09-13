Форма поиска по сайту

13 сентября, 11:00

"Москва сегодня": как в столице отметят День города

"Новости дня": 15 столичных поликлиник проведут Дни открытых дверей

Велогонка "Москва" стартовала в двух форматах

Дома-книжки на Новом Арбате превратились в открытки ко Дню города

В честь Дня города по Кольцевой линии в Москве курсируют восемь парадных поездов

Тысячи участников вышли на трассы велогонки в столице

В Москве с 16 по 20 сентября пройдет акция "День без турникетов"

На нескольких участках МКАД 15 сентября перекроют одну полосу движения

В ТиНАО собрали 45 тонн гуманитарной помощи для зоны СВО

В Москве открыты 14 участков для избирателей из других регионов

Ко Дню города подготовили праздничное меню: салат "Столичный", солянка по-московски и торт "Москва". Студенты кулинарных колледжей покажут, как правильно готовить традиционные блюда и поделятся практическими советами.

Также в выпуске расскажут, какие подарки получала столица в юбилейные годы и какие новые объекты появились к нынешнему празднику. Отдельное внимание уделят новой московской одежной марке "Москва".

Об этом – в программе "Москва сегодня".

Сюжет: День города – 2025
Программа: Москва сегодня
городвидеоАлена Суббота

