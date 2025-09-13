"Москва сегодня": как в столице отметят День города

Ко Дню города подготовили праздничное меню: салат "Столичный", солянка по-московски и торт "Москва". Студенты кулинарных колледжей покажут, как правильно готовить традиционные блюда и поделятся практическими советами.

Также в выпуске расскажут, какие подарки получала столица в юбилейные годы и какие новые объекты появились к нынешнему празднику. Отдельное внимание уделят новой московской одежной марке "Москва".

Об этом – в программе "Москва сегодня".