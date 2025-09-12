Ваня Дмитриенко и Тося Чайкина выступят на Дне города в Москве

Столичные музеи и парки подготовили праздничную программу в честь Дня города. Гости смогут побывать на шоу воздушных гимнастов, почувствовать себя знатоками игры "Что? Где? Когда?" и посмотреть любимое кино под открытым небом. Самые интересные мероприятия 13 и 14 сентября – в нашей подборке.

Парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специальные мероприятия для празднования Дня города подготовили столичные сады и парки: "Ходынское поле", "Фили", "Радуга", "Северное Тушино", "Митино" и другие. Например, представить себя знатоком популярной телеигры "Что? Где? Когда?" получится в парке 50-летия Октября. Здесь же проведут мастер-класс по мотошиномонтажу, занятие по флористике, показательные выступления служебных собак, шоу "Мегавольт" с молниями, а также праздничный концерт.

Одним из центральных мероприятий окажется шоу воздушных гимнастов под открытым небом в рамках форума "Москва 2030". В нем примут участие артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, а увидеть выступление можно будет как в субботу, так и в воскресенье в 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30.

Услышать инструментальные коллективы удастся в саду имени Н. Э. Баумана 13 сентября с 16:00 до 18:00. А после все желающие смогут присоединиться к показу фильма "Я шагаю по Москве". 14 сентября в 18:00 на этой же локации состоится концерт "Лучший город Земли", а в 19:00 можно будет посмотреть картину "Девушка без адреса".

Эстрадная площадка "Танцпол 3+" в парке "Сокольники" превратится в зону отдыха для детей 14-го числа. Почти целый день, с 13:00 до 18:00, юные гости смогут смотреть здесь анимационные фильмы и участвовать в фотосессии с персонажами из мультфильмов. Кроме того, гостей парка приглашают отправиться на Песочную аллею, где пройдут спортивные состязания и игры в шахматы.

Усадьбы

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

13 сентября с 15:00 до 22:00 в усадьбе "Воронцово" можно будет посетить большие развлекательные программы – "Москва фантастическая" и "Москва сказочная". Здесь же гости попадут на концерт и шоу артистов цирка "Ночные грезы".

Продолжит музыкальную тему музей-заповедник "Коломенское", где 13 сентября выступят вокально-инструментальные коллективы и духовые оркестры. Услышать их можно будет с 12:00 до 18:00 рядом с дворцом царя Алексея Михайловича. Для тех, кто решит провести время более активно, подготовили мастер-классы, игры и лекции о столице, принять участие в которых смогут как взрослые, так и дети.

13-го и 14-го посетителей приглашают не только отметить день рождения столицы, но и красиво завершить фестиваль "Усадьбы Москвы" на "Новой классике в Кускове". Здесь пройдет порядка 70 мероприятий: с 12:00 можно будет принять участие в творческих мастер-классах, примерить исторические наряды в ретроателье, увидеть выступление воздушных акробатов и другое.

А вечером территория усадьбы станет площадкой для выступлений исполнителей в разных жанрах. 13 сентября с 18:00 до 22:00 можно будет услышать певицу Елку, артиста-неоклассика Дениса Стельмаха с Netochno, битбоксера Вахтанга и других. А 14-го с 17:00 до 20:00 гостей приглашают на выступление Тоси Чайкиной, композитора-неоромантика Николы Мельникова и Вани Дмитриенко (в 19:00).

Кроме того, специальные программы проведут в "Царицыно", "Останкино" и усадьбе Люблино.

Музеи

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Праздничные мероприятия подготовили и столичные музеи. Важно: на одни из них можно попасть по входному билету, на другие – по регистрации. К примеру, поклонники Владимира Маяковского 13 сентября смогут побывать в его мемориальной квартире, а любителей живописи приглашают на встречу "Цвет как знак: от цветописи авангарда до производственного искусства", которую организует Московский музей современного искусства.

Также состоится пешеходная экскурсия "Тихий уголок Москвы. По садам и переулкам Ивановской горки", а в Доме Гоголя – концерт "Чайковский и Мусоргский: музыкальные картины".

В свою очередь, 14 сентября гости смогут узнать о творчестве советского скульптора-модерниста Вадима Сидура, посетив названный в его честь музей, а также присоединиться к пешеходной экскурсии "Дом Гоголя. Страницы истории одной усадьбы".